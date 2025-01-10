Індійська рупія досягла історичного мінімуму, падаючи 10-й тиждень поспіль

Індійська рупія впала до свого історичного мінімуму в п'ятницю, тоді як долар укріпився напередодні виходу даних з ринку праці США, за якими пильно стежили, що утримувало регіональні валюти в обороні.

Про це пише Reuters.

Рупія ослабла до 85,97 по відношенню до долара США, опустившись до попереднього рекордного мінімуму 85,9325, досягнутого в четвер. Валюта закінчила тиждень на позначці 85,9650, що на 0,2% нижче, і зазнала десятої поспіль тижневої втрати.

Протягом останніх тижнів місцева валюта стикалася з постійними зустрічними вітрами на фоні стрімкого зростання курсу долара та слабких потоків капіталу. Однак регулярні інтервенції Резервного банку Індії допомогли обмежити втрати.

Державні банки також пропонували долари в п'ятницю, найімовірніше, від імені РБІ, повідомили Reuters три трейдери.

За словами трейдера одного з іноземних банків, падіння рупії нижче психологічно важливого рівня 86, швидше за все, відбудеться "рано чи пізно".

Індекс долара утримувався на північ від позначки 109, перебуваючи близько до дворічного максимуму напередодні виходу даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США. Ці дані вплинуть на очікування щодо темпів і глибини зниження ставок Федеральною резервною системою в цьому році.

Очікування, пов'язані з політикою нового президента США і більш повільним зниженням ставок ФРС, сприяли зростанню курсу долара і прибутковості американських облігацій протягом останніх тижнів. Тим часом іноземні інвестори вилучили з індійських акцій та облігацій понад 3 мільярди доларів у січні.