Індекс Nikkei в Японії наближається до найкращого завершення року за 35 років

Головний японський фондовий індекс Nikkei 225 готується до рекордного закриття року, нарешті перевищивши рівень, досягнутий 35 років тому під час економічного буму 1980-х років.

Про це повідомляє газета Financial Times.

У передостанній торговий день року в п’ятницю індекс виріс на 1,8% і закрився на позначці 40 281 пункт, завдяки зростанню акцій таких компаній, як Toyota, Sony та Fast Retailing (власник Uniqlo). Останній торговий день року відбудеться в понеділок.

Такео Камаї, керівник відділу виконання операцій у CLSA Securities у Токіо, зазначив, що ринок піднявся завдяки "різдвяному ралі" на тлі новин про злиття та поглинання, а також очікування, що японські корпорації більше враховуватимуть інтереси інвесторів.

"Новини про нещодавнє мегазлиття Honda і Nissan, а також про зростання виплат акціонерам від лідера ринку Toyota можуть привабити обережно-оптимістичних інвесторів, які готові знову інвестувати в японський ринок у наступному році", — сказав Камаї.

До цього року найвища точка Nikkei становила трохи менше 39 000 пунктів, досягнута в останній торговий день 1989 року, на тлі ейфорії інвесторів щодо сили японських компаній і вартості нерухомості в країні.

Подальший крах спекулятивного буму в Японії залишив іноземних і місцевих інвесторів глибоко скептичними щодо фондового ринку країни, економіка якої перебувала в застої десятиліттями.

Однак у 2024 році стійке зростання, зумовлене викупом акцій компаніями, активністю фондів-активістів і приватними інвесторами, нарешті вивело акції за межі рівнів, досягнутих у період економічної бульбашки.

Індекс Nikkei у липні піднявся до рекордного максимуму понад 42 000 пунктів, тоді як ширший індекс Topix, до складу якого входить велика кількість середніх компаній, також перевершив свої пікові значення того періоду.

Аналітики зазначають, що цьогорічне зростання стало ще більш несподіваним, оскільки воно не було зумовлене іноземними інвесторами, які історично були основним рушієм динаміки японських акцій.

За даними оператора Токійської фондової біржі, у 2024 році іноземні інвестори були чистими продавцями, продавши близько 32 мільярдів доларів акцій і ф'ючерсів, переважно у другій половині року.