HITBIT PRO: Інноваційний прорив на SBC Ukraine Awards

15 грудня Kyiv Event Hall став місцем, де майбутнє зустрілося із сучасністю. Щорічна церемонія нагородження SBC Ukraine Awards зібрала зірок спорту, бізнесу та медіа, а серед партнерів заходу особливо виділилася компанія HITBIT PRO.

HITBIT PRO, заснована українцями Ігорем Кучеренком та Дмитром Нікіфоровим, презентувала продукт, що поєднує у собі простоту та інновації. Їхня криптокартка дозволяє оплачувати покупки у криптовалюті, не відчуваючи жодних обмежень. Ця технологія вже змінила підхід до фінансових операцій, роблячи їх доступними для широкої аудиторії.

"Наш продукт створений для того, щоб стерти бар’єри між користувачем і його фінансовими можливостями. Криптовалюта – це більше, ніж тренд, це нова реальність, і ми готові її очолити", – сказав Ігор Кучеренко.

Інтерактивний стенд HITBIT PRO став одним із найпопулярніших місць на SBC Ukraine Awards. Гості заходу із захопленням тестували продукт, оцінюючи швидкість транзакцій та інтуїтивний інтерфейс. Окрім цього, компанія наголосила на своїй соціальній місії: підтримці фінансової грамотності та популяризації новітніх технологій серед молоді.

HITBIT PRO є яскравим прикладом того, як українські стартапи виходять на міжнародний рівень, презентуючи високотехнологічні рішення та встановлюючи нові стандарти якості. Їхня участь у SBC Ukraine Awards підтверджує, що Україна має потенціал бути у центрі фінансових та технологічних змін.