Головна фінансова подія для агробізнесу AGRO FINANCE 2025 від Ощадбанку

AGRO FINANCE — практична платформа для обговорення шляхів зростання аграріїв у новій економіці.

Ключові гравці агросектору, представники держави та міжнародних партнерів зберуться, щоб обговорити, як не тільки виживати, але й розвиватися у нинішні складні часи.

У програмі:

12:00 – 12:40 Привітальні слова

Сергій Наумов, Наталя Буткова-Вітвіцька, Ощадбанк

Андрія Телюпа, Міністерство економіки та АПК

12:40 – 13:00

Підписання меморандумів

13:00 – 14:10

Панельна дискусія: Фінансування агросектору, участь донорів та держави у підтримці АПК

Учасники: Валерія Кушнірчук (модераторка, Diia.City Union), Євген Гребенюк (World Bank), Ясмінка Бергет (Finance in Motion, EFSE), Анна Лебединець (EBRD), Сергій Нечипорук (Агротрейд), Наталя Буткова-Вітвіцька (Ощадбанк).

14:10 – 14:30

"Кредит із довірою: як гарантії Фонду допомагають малому фермеру розвивати свій бізнес", Олег Приходько (ФЧГКСГ).

14:30 – 15:40

Панельна дискусія: Проблематика. Посуха. Зміна клімату. Рішення. Дії.

Учасники: Аліна Соколенко (модераторка, ASDE), Віктор Кожухаренко (СВК Вікторія), Віталій Кім (Миколаївська ОВА), Юрій Пудлик (Agro Invest), Тетяна Рябокінь (WWF-Україна), Алла Стоянова (ОВК "Вода життя"), Сергій Савранський (Netefim), Юлія Жуланова (Ощадбанк).

15:40 – 16:00 Кава-брейк

16:00 – 16:30

Презентація. Олег Скалецький (Тер Сан Енерджі), Юрій Стасюк (Еко Вінд Енерджі).

16:30 – 17:45

Панельна дискусія: Проєктне фінансування. Вихід на зовнішні ринки: виклики як можливості розвитку.

Учасники: Віктор Галасюк (модератор, Ukraine Global Faculty), Валерій Майборода (ФРП), Віталій Ільченко (Укравіт), Руслан Гашев (ЕКА), Сергій Наумов (Ощадбанк), Антоніна Кутова (Invest in Ukrainian), Станіслав Гайдай (Золота миля)

17:45

Заключне слово. Наталя Буткова-Вітвіцька, Ощадбанк

Запрошуємо долучитися до онлайн-трансляції заходу.