Економічні виклики 2025 року: чому українці обирають акційні товари

Економічна ситуація в Україні продовжує залишатися складною. Повномасштабне вторгнення, коливання курсу гривні та зростання цін на товари першої необхідності значно ускладнили життя багатьох українців. За даними Центру Разумкова, третина громадян оцінює свій фінансовий стан як "дуже поганий", половина – як "середній", і лише 16% називають його хорошим. Це змушує споживачів змінювати свої звички і активно шукати знижки та акції в магазинах.

Економічний експерт Андрій Новак пояснює, що зниження купівельної спроможності змушує людей орієнтуватися на найдешевші товари.

"Більшість громадян тепер обирають товари за принципом "які найдешевші", і це впливає на стратегію ритейлерів, які пропонують акції, щоб залишатися конкурентоспроможними", – зазначає Новак.

Одним із прикладів такої адаптації є ініціатива мережі супермаркетів "ЕКО МАРКЕТ". На початку 2025 року мережа запустила масштабну соціальну акцію "Добрі ціни", яка триватиме до 17 лютого. У рамках цієї акції компанія пропонує широкий асортимент товарів першої необхідності за мінімальною націнкою, зокрема яйця, цукор, м’ясо, сир та ін. Це дозволяє покупцям заощаджувати на щоденних покупках, не знижуючи при цьому якість продуктів.

За словами Андрія Новака, такі ініціативи допомагають ритейлерам зберігати обсяги продажів і лояльність клієнтів, навіть якщо маржа на окремі товари менша. Водночас через велику конкуренцію ритейлери,серед яких і "ЕКО МАРКЕТ" не лише намагаються утримати своїх клієнтів, а й забезпечити доступ до якісних продуктів для максимальної кількості українців.

Окрім акційних пропозицій та знижок на товари, майже кожна торговельна мережа має свої карти лояльності, користуючись якими покупці можуть накопичувати бонуси для подальших покупок.

Також з минулого року в Україні почала діяти програма національний кешбек, яка не лише стимулює купляти продукти національного виробника, а й допомагає економити українцям. В ній зареєстровано вже понад 29 170 точок продажу, серед яких є зокрема Епіцентр, Нова лінія, Comfy, ЕКО МАРКЕТ, WOG, UKRNAFTA, мережа аптек АНЦ та ін.