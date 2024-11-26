Виробник макаронів та повидла: ЕКА застрахувало другий інвесткредит від воєнних ризиків

Державне Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало від воєнних ризиків другий проєкт, який реалізовує приватне підприємство харчової промисловості "Віліс".

Про це повідомляє Мінекономіки.

Вартість проєкту становить 92 млн грн. Частину суми (52 млн грн) підприємство вкладе із власних грошей, а на інші 40 млн грн візьме інвесткредит в Укрексімбанку.

У загальну вартість проєкту, який реалізує «Віліс», входить вартість нового обладнання (фасувального та лінії з виробництва локшини), витрати на його доставлення та монтаж, будівництво котельні та ін.

Модернізація дозволить підприємству збільшити виробництво до 4 тис. тонн на рік, в тому числі завдяки розширенню ринків збуту.

«Цей приклад страхування від ЕКА може бути добрим орієнтиром для страхового ринку і стимулом активніше працювати із інвесторами, які планують вкладати кошти у розвиток чи створення бізнесу в Україні», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як йдеться в повідомленні міністерства, зараз підприємство виробляє близько 10 тис. тонн макаронних виробів та 800 тонн локшини швидкого приготування, з яких 486 тонн макаронних виробів та 100 тонн локшини швидкого приготування експортується.

Нагадаємо:

Перший договір страхування від воєнних ризиків підписано щодо інвестиційного кредиту на 9 млн грн, виданого МТБ Банком експортеру зі Львівщини – компанії "Флексорес

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) у січні-жовтні 2024 року збільшило підтримку експорту на третину – до 6,59 млрд грн порівняно з 4,99 млрд грн за аналогічний період минулого року.