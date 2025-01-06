Долар впав найбільше за два місяці через повідомлення Трампа про обмеження тарифів

Долар США різко впав проти більшості основних валют у понеділок на ставках на те, що тарифні плани новообраного президента США Дональда Трампа не будуть такими широкими і такими, що розганяють інфляцію, як спочатку побоювалися.

Про це пише Bloomberg.

Спотовий індекс долара Bloomberg впав на 0,9%, найбільше з листопада, в той час, як прибутковість 10-річних казначейських облігацій США знизилася після того, як газета Washington Post повідомила, що помічники Трампа вивчають тарифний план, який охоплює тільки критично важливі імпортні товари.

Євро виріс більш ніж на 1% стосовно американської валюти, що є найбільшим зростанням з серпня.

Долар отримав вигоду від очікувань, що Трамп обкладе митами основних торгових партнерів США, що завдасть шкоди валютам, включаючи юань і євро. Але тарифна програма, що охоплює лише ключові сектори, такі як оборонна промисловість, матиме менший вплив на світову економіку та інфляційний тиск у США, ніж програма, що охоплює ширший спектр імпорту, а це означає, що долар має простір для ослаблення.

У звіті також йдеться про те, що Трамп обмірковує так звану універсальну тарифну програму, тобто таку, що застосовується до кожної країни.

Загрози Трампа щодо торгівельних тарифів домінують в дискусіях серед інвесторів та економічних політиків з моменту його перемоги на виборах у листопаді. Широка тарифна програма може зашкодити глобальному економічному зростанню та призвести до зростання споживчих цін, особливо в разі застосування заходів у відповідь з боку інших юрисдикцій.