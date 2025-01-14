Долар у світі зростає до максимуму за останні 2 роки

У вівторок долар виріс до найвищого рівня за останні два роки, оскільки сильні економічні дані змусили інвесторів зменшити ставки на зниження ставок Федеральної резервної системи, в той час, як потенційні тарифи в США залишаються в центрі уваги.

Про це пише Reuters.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, виріс на 0,20% до 109,58, що недалеко від 26-місячного максимуму 110,17, якого він досяг у понеділок. У жовтні 2022 року він досяг 114,78, що є найвищим показником з 2002 року.

Після того, як звіт по зайнятості в п'ятницю посилив підтримку обережної позиції центрального банку США, інвестори будуть уважно стежити за показниками інфляції в США: ціни виробників (PPI) будуть опубліковані пізніше у вівторок, а споживчі ціни (CPI) - в середу.

Трейдери очікують, що ФРС пом'якшить монетарну політику в цьому році на 28 базисних пунктів, що менше, ніж 50 базисних пунктів, які ФРС прогнозувала в грудні.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла 14-місячного максимуму в 4,805% в понеділок, а потім відступила. У вівторок вони знизилися на 3 базисних пункти (б.п.) до 4,776%.

Оскільки обраний президент Дональд Трамп повернеться в Білий дім наступного тижня, основна увага прикута до його політики, яка, як очікують аналітики, сприятиме зростанню і тиску на ціни.

Загроза запровадження тарифів, а також менша ймовірність зниження ставок ФРС, закладена в ціну, підняла дохідність казначейських облігацій і підтримала долар США.

Євро виріс на 0,12% до $1,0257. У понеділок він торкнувся позначки $1,0177, що є найнижчим рівнем з листопада 2022 року.

Валюта Європи впала більш ніж на 6% у 2024 році, оскільки інвестори були стурбовані тарифними загрозами та розбіжностями в монетарній політиці між ФРС та Європейським центральним банком.