Держпрограми в аптеках: за три роки українці заощадили на ліках 15 млрд грн

Аптечні ритейлери протягом 2022-2024 років забезпечили за державними програмами підтримку українців ліками на понад 15 млрд грн. Про це повідомляє "Аптечна професійна асоціація України" (АПАУ).

Найбільші аптечні заклади в умовах воєнного часу стали надійними партнерами держави в програмах медичного забезпечення українців, підкреслюють в Асоціації. Участь фармацевтичного ритейлу в таких програмах реімбурсації (часткове відшкодування вартості лікарських засобів на підставі рецепта) як "Зимова єПідтримка", "Доступні ліки" та "Національний кешбек" робить придбання медикаментів доступнішим для мільйонів громадян.

"Така взаємодія держави та бізнесу демонструє високий рівень соціальної відповідальності аптечного сектору та робить медикаменти доступнішими для мільйонів споживачів", — наголосили в АПАУ.

Програма "Доступні ліки"

З квітня 2017 року для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків в Україні діє урядова програма "Доступні ліки". Пацієнти з хронічними захворюваннями за призначенням лікаря мають змогу отримувати в аптеках необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою.

До прикладу, п’ять найбільших аптечних ритейлерів за програмою "Доступні ліки" протягом 2022-2024 років забезпечили державну підтримку пацієнтів на суму понад 5,7 млрд грн. Зокрема, у 2024 році аптечні заклади погасили 7,5 млн рецептів на медикаменти за цією програмою реімбурсації.

Завдяки дашборду Національної служби здоров’я України (НСЗУ) "Електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів" можна знайти найближчу для споживача аптеку, яка реалізує ліки за програмою реімбурсації.

До розширеної програми "Доступні ліки" на 2025 рік увійшло понад 52 нові торгові назви лікарських засобів, зокрема 23 — комбінованих препарати для лікування серцево-судинних захворювань.

Програма "Зимова єПідтримка"

З грудня 2024 року в Україні також діє соціальна програма "Зимова єПідтримка", ініційована президентом України. Завдяки програмі загалом українці змогли заощадити понад 85 млн грн, з-поміж яких і на ліки вітчизняного виробництва. АПАУ повідомила, що за 2 місяці роботи програми українці скористалися нею понад 275 000 разів.

"Національний кешбек"

Також у рамках урядової ініціативи "Національний кешбек" від Міністерства економіки громадяни почали отримувати 10% компенсації на товари вітчизняного виробництва, включно і на ліки. За інформацією на сайті АПАУ за 3 місяці функціонування програми споживачі скористались наданими коштами понад 53 млн разів і придбали в аптеках ліки на понад 9,4 млрд грн.

Державні програми медичного забезпечення в Україні успішно реалізуються завдяки злагодженій співпраці між державою та аптечними закладами, підкреслюють в АПАУ.

"Дані показники по кожній програмі свідчать про високий рівень довіри населення до аптечних закладів, соціально важливу роль аптечних працівників, суттєву економічну підтримку громадян державою, і як результат підвищення доступності ліків для споживачів", — резюмували в Асоціації.

В АПАУ, серед іншого, наголошують на системній роботі аптечних закладів України, що працюють на деокупованих та прифронтових територіях, забезпечуючи мешканців життєво необхідними ліками та створюючи робочі місця. На окремих територіях, де відсутні стаціонарні аптечні заклади, запроваджено роботу мобільних аптечних пунктів, які надають місцевим мешканцям необхідні ліки, в тому числі й за програмою реімбурсації "Доступні ліки", а також в рамках державних програм "єПідтримка" та "Національний кешбек".

Це має особливе значення для літніх людей та пацієнтів із хронічними захворюваннями. Через участь у державних програмах аптечні заклади підвищують доступність медикаментів для українців, одночасно підтримуючи вітчизняних виробників. Впровадження інноваційних форматів обслуговування дозволяє наблизити фармацевтичну допомогу до людей та сприяє відновленню нормального життя в регіонах.