Держбюджет у 2024 році недобрав ПДВ на 61 мільярд – Forbes Ukraine

За підсумком 2024 року річний план збору податку на додану вартість (ПДВ) було виконано на 92%, що на 61 млрд грн менше від запланованого.

Про це йдеться в аналітиці Forbes Ukraine.

Зазначається, що в цілому плани за більшістю ключових податків у 2024 році не було виконано.

Найбільше річний план не виконали за рентними платежами з видобутку корисних копалин – недобір склав 12%, що в грошах становить 6 млрд грн.

У грошовому вимірі найбільше недоотримали від ПДВ. З імпортного ПДВ план не виконали на 40 млрд грн (8%), а з внутрішнього – на 21 млрд грн (7%).

Через затримку з ухваленням закону (грудень замість жовтня) податок на доходи фізичних осіб і військовий збір недоотримали на 10 млрд грн (4% плану).

Водночас податок на прибуток підприємств перевиконали на 31 млрд грн (13%), переважно завдяки подовженню дії ставки 50% для банків.

Акцизний податок також перевиконали на 3% (6 млрд грн).