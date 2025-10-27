Найпопулярніші зарядні станції в Україні стрімко й суттєво зросли в ціні

Упродовж 2025 року середня вартість найпопулярніших зарядних станцій на сайті Hotline знизилася на 14%, але у жовтні ціни зросли у середньому на 28%.

Це підрахували в аналітичному відділі Forbes Ukraine.

Зокрема, модель Bluetti AC180P подорожчала на 61%, до $964, Bluetti AC70P на 53% - до $652, EcoFlow River 2 Mx на 26%, до $554. Серед генераторів найбільше зріс у ціні Champion CPG4000DHY-DF-EU на 99% до $994.

Зазначається, що після нових обстрілів, коли попит знову зріс, ціни повернулися до закупівельного рівня та мінімальної маржі.

Порівняно з вереснем подорожчання може здаватися різким, але попередні ціни були штучно заниженими й економічно нереалістичними, пише Forbes.

З огляду на сезонність, атаки на енергетичну інфраструктуру та дані держаналітики, взимку очікується чергове зростання попиту й цін на енергопристрої.

Нагадаємо:

Після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень світла, в Україні зріс попит на товари для автономного енергозабезпечення.