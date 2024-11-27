Ціни на нафту стабілізувалися на тлі перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою"

У середу ціни на нафту залишалися стабільними, оскільки ринки оцінювали потенційний вплив угоди про перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою", а також очікували недільного засідання ОПЕК+.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5 центів до $72,86 за барель, а ф'ючерси на нафту WTI піднялися на 3 центи до $68,80 за барель. Обидва індикатори знизилися у вівторок після того, як Ізраїль погодився на угоду про перемир'я з ліванською "Хезболлою".

Як повідомив президент США Джо Байден, перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою" набере чинності в середу після того, як обидві сторони погодилися на угоду, укладену за посередництва США і Франції.

Угода дозволяє завершити конфлікт на ізраїльсько-ліванському кордоні, який забрав тисячі життів і розпочався минулого року через війну в Газі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що готовий реалізувати угоду з Ліваном і "жорстко відповідати на будь-яке порушення" з боку "Хезболли".