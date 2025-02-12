Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з Центром ініціатив "Повернись живим" та German Economic Team (GET) запрошують вас долучитися до огляду української економіки у січні. Спеціальна тема заходу: "Чи може Україна використати фінансову подушку для стабілізації фронту?".

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Україна має резерв зовнішньої допомоги, щонайменше на рік вперед. Це стало можливим за рахунок програми ERA, яка фінансує уряд на близько $50 млрд. Позику погашатимуть доходами від російських активів.

Чи реально спрямувати цю "фінансову подушку" на оборону і створити кращі умови на полі бою? Якщо так, то що слід фінансувати першочергово: озброєння, дрони чи доплати рекрутам?

Подія відбудеться 13 лютого о 17:00 у Zoom. Реєстрація доступна за посиланням.

17:00 – 17:05 Вступне слово, Гарі Полушкін, проєктний менеджер German Economic Team;

17:05 – 17:20 Огляд української економіки у січні, команда ЦЕС;

17:20 – 17:30 Огляд спеціальної теми, Микола Бєлєсков, старший аналітик Центру ініціатив "Повернись живим";

17:30 – 18:30 Обговорення та відповіді на запитання. Запрошені спікери:

Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, ексміністр оборони України (2019-2020);

Володимир Цабаль, секретар комітету з питань бюджету у Верховній Раді України;

Микола Бєлєсков, старший аналітик Центру ініціатив "Повернись живим";

Любов Шипович, співзасновниця Razom for Ukraine, засновниця БФ Dignitas.

Модератор: виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський.

Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.

Медіапартнер події – Економічна правда.