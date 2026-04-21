Чи фракційне володіння відкриває дохідну балійську нерухомість: розбір La Casa від Binaryx

На балійському курортному ринку частина вілл продається за 3–10 місяців off-plan, до моменту, коли їх бачить роздрібний інвестор. Токенізація змінює структуру доступу. Розбір на прикладі La Casa Española, раунд на яку Binaryx відкриває 22 квітня.

Балійський ринок курортної нерухомості демонструє структурну рису: локальні якісні забудовники розпродають проєкти швидше, ніж ті доходять до міжнародних листингів. За історичними даними активного девелопера Rumah Archipelago Villas — Magic Story (7 юнітів) sold out за 3 місяці; Taman (4) — 6; La Casa Española у попередній ітерації (10 юнітів) — 4; Tropical Loft (4) — 10. П'ять закритих проєктів поспіль.

Для приватного RE-інвестора з чеком $100–500K така exit-velocity — погана новина: поки об'єкт з'являється на публічних листингах, він уже розпроданий. Для інституційного покупця з готовим капіталом і прямим каналом — джерело структурної переваги. Токенізація у 2024–2026 роках закриває цю прірву: платформа бере на себе роль інституційного покупця, а роздрібний інвестор отримує фракцію того самого активу за тих самих економічних умов. Це не поява нового класу активу, а перебудова доступу до існуючого.

Як це виглядає на La Casa Española

Український fintech Binaryx — платформа фракційної нерухомості на Polygon під юрисдикцією Wyoming DAO LLC — 22 квітня відкриває активну фазу збору на La Casa Española, колекцію з 4 Spanish-colonial вілл у Bingin, Uluwatu. Забудовник — Rumah Archipelago Villas.

Ціна входу Binaryx — $350 000 на віллу, на $40 000 нижче стандартної ціни забудовника ($390 000). Це документально зафіксована знижка 10.3%. Прогнозована вартість аналогічного завершеного об'єкта у локації — $425 000, що формує потенційне зростання вартості до $75 000 на момент завершення (осінь 2026, прогнозно). Прогнозований ROI фази будівництва — 26.92–38.44%, APR від оренди після завершення — 11–16.29% (за умовами договору, не гарантовано).

Смарт-контракт працює з прогресивним ціноутворенням: перший шар $30.70, фінальний $37.33, різниця 21.6% зашита у контракт. Ранній інвестор входить за нижчим базисом, пізній платить дорожче.

Rumah як vertically integrated operator

Класична балійська угода з нерухомістю фрагментує відповідальність: забудовник виходить з операційного шару після здачі, керуюча компанія бере 10–15% від оренди і має власну логіку, інвестор — між ними. Rumah — виняток: забудовник одночасно виступає керуючою компанією (лістинги на Booking і Airbnb, заселення гостей, розподіл доходу). Це вирівнює стимули: майбутня дохідність Rumah залежить від того, як реалізується орендна фаза.

Модель можна перевірити на попередньому об'єкті — Tropical Loft у Padonan (4 юніти, з яких вілли 2, 3, 4 токенізовані через Binaryx). Здача в оренду відбувалася фазово — сам по собі сигнал операційної дисципліни: Villa 2 — з 28 березня 2025 р., Villa 3 — з 1 травня, Villa 4 — з 21 червня.

На квітень 2026 — ~34.5 місяців-вілл неперервної оренди. За 4 задокументовані місяці (жовтень 2025 – січень 2026) виплачено інвесторам $26 277: $6 551, $6 583, $6 514, $6 629. Виплати за графіком, 20–21 число кожного місяця, без пропусків. Варіація <2% — показник стабільної заповнюваності.

На La Casa Española переходить той самий операційний стек — забудовник, керуюча компанія і контрактна архітектура (Polygon, аудит Blaize.Studio 9.8/10). La Casa може і не повторити економіку Tropical Loft — об'єкти різні. Але це перший приклад, де інвестор може перевірити механізм розподілу дивідендів у реальних транзакціях, перш ніж заходити у раунд фази будівництва.

Leasehold замість freehold

Нерухомість на Балі для іноземців оформлюється через Hak Sewa (leasehold) — 30 років з опцією продовження на 20 = 50-річний горизонт. Binaryx не обходить це обмеження, а оформлює через Wyoming DAO LLC wrapper. Це не робить балійський ринок гіршим за західний — просто інша юрисдикція з іншим структурно закладеним обмеженням горизонту. Інвестор має це розуміти як константу ринку.

"Нам було важливо зайти в об'єкт у забудовника з п'ятьма закритими проєктами поспіль — це сигнал, якого не можна сфабрикувати. $40 000 нижче стандартної ціни — результат того, що ми заходимо великим чеком у стандартизовану угоду, і передаємо цю перевагу роздрібному інвестору пропорційно його частці. Плюс — та сама команда вже рік виплачує дивіденди нашим інвесторам на Tropical Loft, без жодного пропущеного місяця", — Олег Курченко, CEO Binaryx.

Що це означає для ринку

Один раунд українського fintech не переверне RWA-сегмент. Але зсув структурний: клас угод, що генерував дохідність тільки для інституційних покупців, переходить у доступність роздрібного — з відповідальністю за пояснення ризику і структури на платформі. Конкуренція у наступні 24 місяці визначатиметься якістю due diligence, швидкістю структурування і чесністю пояснення обмежень активу — таких як leasehold у Індонезії.

Параметри раунду, структура Wyoming DAO LLC, lease-документи та DD-мемо — на сторінці об'єкта.

Вхід — від $30.70 за частку — ще у кінці. Перша інвестиція від $500 для диверсифікованого портфеля. KYC обов'язковий.