Четвертий клуб Прем’єр-ліги, Fulham, вибирає український бренд Nemiroff

Футбольний клуб Fulham, найстаріший професійний клуб Лондона, уклав партнерство з українським брендом Nemiroff, який став першим Official Vodka Partner в історії клубу.

Ця багатосезонна співпраця є важливим етапом у розширенні Nemiroff на британському ринку та посиленні його присутності на глобальній арені Прем’єр-ліги. Раніше цього місяця інші провідні клуби прем’єр ліги, такі як Aston Villa, West Ham United та Everton, також оголосили про партнерство з українським брендом, підкреслюючи його амбіції та міжнародне визнання.

Партнерство стартує під час найближчого домашнього матчу Fulham проти Brighton & Hove Albion, де Nemiroff презентуватиме свою преміальну лінійку фанатам на Fulham Pier. У рамках угоди бренд також отримає представлення на цифрових платформах клубу та у соціальних мережах, що дозволить охопити мільйони футбольних уболівальників по всьому світу.

Комерційний директор Fulham Джон Дон-Кароліс прокоментував: " Ми раді вітати Nemiroff у нашій родині як першого Premium Vodka Partner клубу. Це унікальна можливість подарувати нашим уболівальникам нові яскраві враження, водночас наголошуючи на важливості відповідального споживання напоїв".

Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff, додав: " Стати першим горілчаним партнером клубу Fulham — це захопливий шанс продемонструвати майстерність і українську спадщину Nemiroff глобальній аудиторії. Сильний дух спільноти та амбіції Fulham чудово перегукуються з цінностями нашого бренду. Ми прагнемо створювати незабутні моменти для фанатів як під час матчів, так і поза ними".

Вболівальники Fulham зможуть ознайомитися з Nemiroff у VIP-зонах і на Riverside Stand стадіону Craven Cottage під час матчів. Бренд також буде представлений у барах і ресторанах на новому Fulham Pier, який стане центром спільноти та відкриє двері найближчим часом.

Про Fulham Football Club:

Fulham Football Club заснований у 1879 році як місцева церковна команда Fulham St Andrew’s. Це найстаріший професійний клуб Лондона, який проводить свої матчі на легендарному Craven Cottage з 1896 року. Fulham здобув відомість завдяки яскравій історії, яка налічує понад 140 років, і сьогодні позиціонує себе як "Оригінальний футбольний клуб Лондона".

Останні успіхи включають вихід до Прем’єр-ліги у 2022 році, здобутий завдяки перемозі в Чемпіоншипі. Головою клубу є Шахід Хан, який також володіє клубом NFL Jacksonville Jaguars.