Частка Ощаду сягає 13,3% кредитного портфеля юридичних осіб банківської системи України

За даними Національного банку України з початку 2025 року Ощадбанк є лідером банківського сектору з кредитування юридичних осіб. Станом на 1 вересня цього року частка Ощадбанку становить 13,3% загального обсягу кредитного портфеля юросіб, відповідний чистий портфель банку дорівнює 94,8 млрд грн. Більша його частина – кредити підприємствам великого корпоративного бізнесу.

На цьому наголосив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, в інтерв'ю для видання.

За його словами Ощад з самого початку повномасштабної війни не зупиняв кредитування, адже усвідомлював, що це шлях до згортання економіки й нової хвилі фінансових проблем. Ця стратегія, а також проактивна позиція банку в розробці спільних програм підтримки бізнесу разом з урядом і міжнародними фінансовими інституціями, зумовила такі результати.

"Результатом нашої стратегії стало кратне збільшення кількості клієнтів приватного сегмента з числа провідних гравців ринку та значний приріст обсягу кредитного портфеля", – підкреслює Юрій Каціон.

Протягом повномасштабної війни Ощадбанк одним з головних завдань для себе ставить підтримку економіки країни. На сьогодні інвестиційне кредитування є пріоритетом банку в сегменті великого корпоративного бізнесу, і це відрізняє Ощад від низки інших фінустанов.

"За період повномасштабної війни частка інвестиційних кредитів у корпоративному портфелі Ощадбанку зросла з 13% до 47%, тоді як зазвичай в банках частка таких кредитів становить не більше 20-30%. На користь саме цього шляху як напряму розвитку свідчать два аргументи. По-перше, найважливіше – це вплив на економіку, оскільки інвестиційні кредити мають дуже велике значення для розвитку країни, створення робочих місць та збільшення ВВП. По-друге, в цьому є зрозуміла перевага для банку, адже довгострокові кредити мають сталий обсяг у портфелі й ним легше керувати" , – зауважує заступник голови правління Ощадбанку.

Ощад підтримує всі критичні для економіки галузі. За даними, які наводить Юрій Каціон щодо сегмента великого корпоративного бізнесу, на жовтень 2025 року частка кредитів для аграрного сектору в портфелі Ощаду становить 10,3%, частка енергетичних проєктів – 26,4%, частка кредитів для оборонно-промислового комплексу – 14%.

"На цей рік в оборонно-промисловому комплексі ми плануємо укласти кредитних угод щонайменше ще на 15 млрд грн", – запевняє банкір.

За його прогнозами інвестиційне кредитування буде трендом і наступного року, так само як і кредитування енергетичних проєктів, ОПК, розвиток переробної промисловості.