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Будівельна група "Синергія" — амбіційний лідер будівельної галузі шостий рік поспіль

29 листопада, 17:12

"Вибір року" — це премія, яка ще з минулого століття визнала кращих із найкращих. Симпатії українців із самого моменту заснування нагороди визначали, хто стане лауреатом. Основне завдання премії визначення лідерів шляхом дослідження споживчої думки.

Визначне досягнення має Будівельна група "Синергія": вона шостий рік поспіль стає переможцем престижної нагороди. Війна не вплинула на системність та стабільність в роботі завдяки грамотно побудованим бізнес-процесам та створенню системи мотивації у компанії. У 2024 одночасно будуються 19 будинків, здано в експлуатацію 5 будинків та ще 3 планується до кінця року. 500 українських родин отримали ключі. Ці цифри говорять самі за себе. Такі високі темпи будівництва цілком збережені під час блекаутів.

А ще у компанії поважають спорт, тому роблять його доступним для мешканців. Цього року компанія відкрила спортивний комплекс просто неба «Спорт Сіті» та просторий і сучасний ігровий майданчик. Ось що про це говорить Тесляк Анна, бренд-директорка Будівельної групи "Синергія":

"На мою думку, цього року "Синергія" як девелопер втілила три видатні рішення, які вплинули на феномен Синергія Сіті:

перше - це відкриття найбільшого спортивного містечка в Київській області із футбольним полем, тенісним кортом та баскетбольним майданчиком;

друге - створення ігрового простору для супердитинства найменших мешканців;

третє - наповнення різними подіями дозвілля мешканців".

Усе поруч — усе зручно

Розвиток внутрішньої інфраструктури компанія проводить за принципом "місто в місті". Саме така концепція робить ЖК "Синергія Сіті" максимально комфортним для проживання. При створенні концепції комплексу проєктувальники приділили значну увагу не лише зручності, а і безпеці. Наприклад планували та будували так, щоб дітям було безпечно у внутрішньому подвір’ї: двір без автівок, а вхід доступний через Face-ID.

Також увага приділяється проведенню різноманітних спортивних та інших заходів. Саме такі події дозволяють більше дізнатися про сусідів, їх цінності, стати членами однієї великої спільноти. Такі моменти дуже важливі у наші часи, вони сприяють психологічному розвантаженню.

Цього року ми повністю відновили будівництво столичного проєкту — ЖК "Синергія Київ". Вагоме досягнення, над яким працювала вся команда Синергії — це акредитація "Синергія Київ" для участі в іпотечній програмі єОселя як об’єкту первинної нерухомості. — Бойко Валентина Олексіївна, директор ЖК Синергія Київ.

Плани на 2025 рік

Комфортне та сучасне житло компанія будуватиме і далі. Ще більше квадратних метрів та унікальних планувань квартир, у яких із першого дня можна втілювати мрії — ніякі плани ворога не стануть цьому на заваді. Будівельна група "Синергія" працює як єдиний точний механізм.

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