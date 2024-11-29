Будівельна група "Синергія" — амбіційний лідер будівельної галузі шостий рік поспіль

"Вибір року" — це премія, яка ще з минулого століття визнала кращих із найкращих. Симпатії українців із самого моменту заснування нагороди визначали, хто стане лауреатом. Основне завдання премії — визначення лідерів шляхом дослідження споживчої думки.

Визначне досягнення має Будівельна група "Синергія": вона шостий рік поспіль стає переможцем престижної нагороди. Війна не вплинула на системність та стабільність в роботі завдяки грамотно побудованим бізнес-процесам та створенню системи мотивації у компанії. У 2024 одночасно будуються 19 будинків, здано в експлуатацію 5 будинків та ще 3 планується до кінця року. 500 українських родин отримали ключі. Ці цифри говорять самі за себе. Такі високі темпи будівництва цілком збережені під час блекаутів.

А ще у компанії поважають спорт, тому роблять його доступним для мешканців. Цього року компанія відкрила спортивний комплекс просто неба «Спорт Сіті» та просторий і сучасний ігровий майданчик. Ось що про це говорить Тесляк Анна, бренд-директорка Будівельної групи "Синергія":

"На мою думку, цього року "Синергія" як девелопер втілила три видатні рішення, які вплинули на феномен Синергія Сіті: перше - це відкриття найбільшого спортивного містечка в Київській області із футбольним полем, тенісним кортом та баскетбольним майданчиком; друге - створення ігрового простору для супердитинства найменших мешканців; третє - наповнення різними подіями дозвілля мешканців".

Усе поруч — усе зручно

Розвиток внутрішньої інфраструктури компанія проводить за принципом "місто в місті". Саме така концепція робить ЖК "Синергія Сіті" максимально комфортним для проживання. При створенні концепції комплексу проєктувальники приділили значну увагу не лише зручності, а і безпеці. Наприклад планували та будували так, щоб дітям було безпечно у внутрішньому подвір’ї: двір без автівок, а вхід доступний через Face-ID.

Також увага приділяється проведенню різноманітних спортивних та інших заходів. Саме такі події дозволяють більше дізнатися про сусідів, їх цінності, стати членами однієї великої спільноти. Такі моменти дуже важливі у наші часи, вони сприяють психологічному розвантаженню.

Цього року ми повністю відновили будівництво столичного проєкту — ЖК "Синергія Київ". Вагоме досягнення, над яким працювала вся команда Синергії — це акредитація "Синергія Київ" для участі в іпотечній програмі єОселя як об’єкту первинної нерухомості. — Бойко Валентина Олексіївна, директор ЖК Синергія Київ.

Плани на 2025 рік

Комфортне та сучасне житло компанія будуватиме і далі. Ще більше квадратних метрів та унікальних планувань квартир, у яких із першого дня можна втілювати мрії — ніякі плани ворога не стануть цьому на заваді. Будівельна група "Синергія" працює як єдиний точний механізм.