Британія й Канада приєднуються до плану ЄС щодо активів РФ для України

Велика Британія та Канада приєднаються до плану Євросоюзу спрямувати частину майже $300 млрд активів центробанку РФ, що утримуються країнами "Великої сімки", аби посилити фінансову підтримку України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами західних посадовців, союзники Європи наближаються до угоди про надання кредитів через механізм, який дозволить уникнути прямої конфіскації активів. Це важливий крок для гарантування фінансової безпеки України.

Кредити допоможуть країні купувати озброєння, зокрема у США, після рішення адміністрації президента Дональда Трампа запровадити оплату за них. Також вони мають зміцнити ширшу економіку України.

За даними МЗС Британії станом на березень, санкції заморозили понад £25 млрд ($33,3 млрд) російських активів, тоді як у ЄС утримується близько €200 млрд ($232 млрд). Поки що фінансування для України з "заморожених" активів обмежувалося прибутком і відсотками від них. Більшість коштів зберігається через бельгійський кліринговий дім Euroclear, що викликає стриманість у Бельгії та інших.

За словами обізнаної особи, Бельгія й надалі наполягає на чіткій схемі гарантування на випадок майбутніх претензій РФ на активи — це головна перешкода перемовин. ЄС або група держав-членів мають надати Euroclear гарантії, щоб компанія могла виконати потенційні російські вимоги, якщо вони виникнуть унаслідок судових оскаржень.

ЄС планує досягнути політичної домовленості щодо використання активів на зустрічі в Брюсселі наступного тижня, після чого оперативно розпочне роботу над механізмом для виділення коштів вже у другому кварталі наступного року, повідомляло Bloomberg.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий координувати дії з ЄС після телефонної розмови з лідерами Франції та Німеччини минулого тижня. Трійка висловила бажання працювати з іншими країнами G7, включно зі США, де також утримується частина коштів.

"Ми готові рухатися до скоординованого використання вартості заморожених суверенних активів Росії для підтримки Збройних сил України та таким чином привести Росію до переговорного столу. Ми прагнемо робити це у тісній співпраці зі США", — йдеться у спільній заяві лідерів E3 у п'ятницю. "Ми погоджуємося розробляти подальші сміливі й інноваційні механізми, щоб підвищити ціну війни для Росії та посилити тиск, зокрема діючи проти "тіньового" флоту РФ".

Міністри фінансів G7 обговорять план цього тижня на щорічних зборах МВФ у Вашингтоні, а також подальші спільні санкції союзників, спрямовані на енергосектор РФ, компанії, що підтримують її нафтову торгівлю, і треті країни, які використовують російські вуглеводні, зазначили західні посадовці.

Нагадаємо:

Лідери Британії, Франції та Німеччини в п'ятницю заявили, що під час телефонної розмови домовилися рухатися до використання вартості заморожених російських активів для підтримки Збройних сил України.