Британія, Франція та Німеччина наблизилися до передачі активів РФ Україні

Лідери Британії, Франції та Німеччини в п’ятницю заявили, що під час телефонної розмови домовилися рухатися до використання вартості заморожених російських активів для підтримки Збройних сил України.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У заяві, оприлюдненій урядом Німеччини, лідери "трійки" зазначили, що робитимуть це у співпраці зі Сполученими Штатами.

"Ми готові просуватися до скоординованого використання вартості заморожених суверенних активів Росії для підтримки Збройних сил України та таким чином привести Росію до переговорного столу", — йдеться в спільній заяві прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Ми прагнемо робити це в тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки", — додали вони.

У заяві також привітали угоду про перемир’я в Газі, пообіцявши відновити гуманітарну допомогу, щойно перемир’я набуде чинності.

Нагадаємо:

Велика Британія витратила понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (майже 1,36 млрд дол.) на постачання озброєння та військової підтримки для України, використавши кошти, отримані від заморожених російських активів.