Активи BlackRock сягнули рекордних $13,46 трильйона за квартал

BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, побив власний рекорд за обсягом активів під управлінням і у вівторок відзвітував про вищий прибуток за третій квартал — на тлі ралі на світових ринках і серії угод, що підняли комісійні доходи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Активи під управлінням BlackRock зросли до $13,46 трлн за квартал, що завершився 30 вересня, проти $11,48 трлн рік тому. Довгострокові чисті притоки становили близько $171 млрд, насамперед завдяки силі бізнесу біржових фондів (ETF) — ключового драйвера органічного зростання компанії.

Стійкі споживчі витрати попри високі ставки підтримали імпульс економіки США, підживили зростання акцій і спонукали інвесторів повертати кошти в дешевші індексні стратегії.

Охолодження ринку праці та пом'якшення інфляції підштовхнули ФРС у вересні до зниження ставки — вперше цього року. Очікування подальшого пом'якшення у 2025-му забезпечили сильні притоки у облігаційні ETF BlackRock. Попит на казначейські облігації США загалом залишився високим після старту циклу зниження, хоча апетит до довгострокових паперів лишається обережним — їхні дохідності залежать не лише від політики Федрезерву, а й від темпів зростання та фіскальних трендів.

В інтерв'ю CNBC у вівторок гендиректор Ларрі Фінк сказав, що США "й досі найкраще місце у світі для інвестицій".

Скоригований прибуток BlackRock за три місяці до 30 вересня становив $1,91 млрд, або $11,55 на акцію, проти $1,72 млрд, або $11,46 на акцію, роком раніше.

Загальна виручка зросла до $6,5 млрд із $5,2 млрд рік до року — завдяки ринковому ралі та 8% органічного зростання базової комісії, що перевищило власні орієнтири компанії.

Звіт уперше включає прибуток від частини нещодавніх придбань, зокрема приватного кредитного менеджера HPS Investment Partners (угоду закрито на початку 3 кв.). За останні два роки BlackRock витратив близько $30 млрд на великі M&A й отримав $500 млн додаткової виручки від частини цих угод у звітному кварталі.

У середньому аналітики очікували $11,24 прибутку на акцію при виручці $6,2 млрд. Водночас розбавлений чистий прибуток знизився на 19% — до $1,32 млрд, або $8,43 на акцію.

"Наші результати за третій квартал відображають силу глобальних відносин. Прискорення активності, яке ми бачимо, підтверджує модель бізнесу BlackRock", — сказав Фінк на дзвінку з аналітиками. "Клієнти у всьому світі хочуть робити більше з BlackRock та розкривати потенціал зростання (завдяки останнім придбанням). Наша історія інтеграцій — унікальна і вирізняє нас".

