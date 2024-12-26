Bitcoin падає на тлі завершення рекордного для криптовалюти року

Bitcoin відступив вперше за три дні, оскільки трейдери починають зменшувати свої ризики на тлі рекордного ралі цього року, що наближається до завершення.

Про це пише Bloomberg.

Найстаріша криптовалюта впала на 3,4% до 95 110 дол. Рекордної позначки у понад 108 тис дол вона досягла 17 грудня. Ширший індекс криптовалют, що включає менші токени, в тому числі Etherium, Solana і мем-коїн Dogecoin, знизився приблизно на 3,5%.

Компанія MicroStrategy Inc. оголосила про плани розширити свою програму купівлі біткоїнів. Фірма володіє біткоїнами на суму понад 40 мільярдів доларів, що робить її найбільшим корпоративним власником криптовалюти, що торгується на біржі.

Цього року біткойн виріс приблизно на 130%, перевищивши прибутковість традиційних інвестицій, таких як світові акції та золото.

Нагадаємо:

Bitcoin продовжив падіння з рекордного максимуму цього тижня майже до 15%, оскільки яструбині сигнали з боку Федеральної резервної системи спонукали трейдерів продавати актив, який цього року зріс більш ніж удвічі.