Безбар'єрність для бізнесу: понад 20% продажів кредитів і бізнес-рахунків Ощадбанку вже онлайн

Ощад впроваджує безбар'єрність у цифрові сервіси для бізнесу: понад 20% операцій бізнес-клієнтів уже здійснюються онлайн, а за окремими кредитними продуктами рішення ухвалюються протягом однієї доби. Про це розповіла членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька під час панельної дискусії "Бізнес без бар'єрів: як створюються доступні продукти, сервіси та можливості", що відбулася в межах третього щорічного форуму "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки".

Модерувала дискусію виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко. До обговорення долучилися старша директорка з розвитку бізнесу Visa в Україні Олена Кузьменко, адміністративний директор EPAM Україна Олександр Теслер, директорка з персоналу METRO Україна Анна Толмачова, виконавчий директор з управління персоналом, адміністрацією та логістикою PZU Валерій Кушніренко та директорка ДТЕК Сервіс Тетяна Шишлова.

Учасники говорили про практичні рішення, які допомагають бізнесу створювати безбар'єрне середовище: як враховувати потреби людей уже на етапі розробки цифрових продуктів, тестувати сервіси безпосередньо з користувачами, виявляти й усувати бар'єри в робочому середовищі, адаптувати робочі місця та підтримувати реінтеграцію ветеранів і людей з інвалідністю. Спільним висновком стало те, що безбар'єрність має бути не окремою соціальною ініціативою, а частиною бізнес-процесів — від їх проєктування до щоденної взаємодії з клієнтами та працівниками.

Практичним прикладом такого підходу поділилася Наталя Буткова-Вітвіцька. За її словами, для підприємців безбар'єрність сьогодні має чотири ключові виміри: доступ до фінансування, розвиток ветеранського та жіночого підприємництва, цифровий доступ до банківських послуг і підтримка бізнесу на прифронтових територіях.

"Безбар'єрність для бізнесу має дуже конкретний вимір. Це можливість отримати фінансування, відкрити рахунок чи здійснити необхідну операцію тоді й там, де це зручно та безпечно для підприємця. Сьогодні близько 20% продажів кредитів та бізнес-рахунків для наших бізнес-клієнтів уже здійснюються онлайн, а за окремими кредитними продуктами рішення ухвалюються протягом однієї доби. Для підприємця це означає менше фізичних переміщень, менше часу на бюрократичні процедури та швидший доступ до фінансових інструментів. Особливо важливо це в умовах війни, коли відстань, безпекова ситуація чи фізична присутність можуть ставати додатковими бар'єрами. Для нас важливо, щоб безбар'єрність була не окремою ініціативою, а принципом, закладеним у продукт і процес його створення", — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька.

Основними цифровими каналами для дистанційного обслуговування бізнесу є системи "ОщадБізнес" та "CorpLight". Через них підприємці можуть здійснювати основні банківські операції без необхідності відвідувати відділення. Цифровізація банківських послуг дає змогу зменшувати кількість фізичних бар'єрів для підприємців і водночас робити взаємодію з банком швидшою та зручнішою.

Окремий напрям — доступність фінансування для підприємців, які хочуть започаткувати або розвивати власну справу. Ощадбанк запустив фінансування придбання франшиз для ветеранського бізнесу на пільгових умовах. Такий формат дає можливість розпочати власну справу навіть без попереднього підприємницького досвіду. Наразі таким фінансуванням уже скористалися близько 200 підприємців.

Також банк підтримує жіноче підприємництво через програми фінансування на особливих умовах та освітні можливості, а бізнес у прифронтових регіонах — завдяки окремим фінансовим рішенням.

Досвід учасників панелі засвідчив, що безбар'єрність у бізнесі дедалі більше стає не набором окремих практик, а підходом до створення продуктів, сервісів і робочого середовища. Її результат — менше бар'єрів для клієнта, працівника чи підприємця та більше можливостей для їхньої економічної активності. Саме перехід від окремих ініціатив до системного підходу став одним із ключових висновків панельної дискусії на форумі "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки".

Форум ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Подія об'єднала близько 400 учасників: представників держави, бізнесу, громад, ветеранської спільноти та громадського сектору.