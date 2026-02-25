Банки України показали актуальний курс валют на 25 лютого

Курс валют на середу 25 лютого 2026 року

Станом на 25 лютого офіційний курс долара щодо гривні зменшився до 43,26 грн, євро до 50,96 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Курс долара проти гривні на чорному ринку становив 43,15 - 43,22 грн. Євро - 51,15 і 51,24 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 43,00 - 43,50 грн (на 24 лютого - 43,05 - 43,54 грн);

Євро - 50,72 - 51,39 грн (на 24 лютого - 50,80 - 51,39 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 42,85 - 43,45 грн;

Ощадбанк - 43,00 - 43,50 грн;

Укрсиббанк - 42,95 - 43,50 грн;

ПУМБ - 43,00 - 43,60 грн;

Райффайзен - 43,07 - 43,40 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,40 - 51,40 грн;

Ощадбанк - 50,70 - 51,50 грн;

Укрсиббанк - 50,60 - 51,50 грн;

ПУМБ - 50,70 - 51,40 грн;

Райффайзен - 50,50 - 51,27 грн.

Нагадаємо:

