Банк Кредит Дніпро запустив новий застосунок Free2B для бізнесу та оновив вебверсію

Банк Кредит Дніпро запустив новий мобільний застосунок Free2B і оновлену вебверсію для юридичних осіб і підприємців. Обидва сервіси орієнтовані на потреби малого бізнесу та підприємців, а також на середніх і великих юросіб.

"Банк запропонував бізнесу України новий сучасний мобільний застосунок Free2B, який об’єднав кращі практики ринку для зручного й ефективного управління фінансами юридичних осіб і підприємців", — повідомили у пресслужбі банку.

У банку підкреслюють, що Free2B дає змогу повноцінно працювати з рахунками як власникам бізнесу, так і бухгалтерам, з можливістю адміністрування кількох рахунків одночасно. Особливо зручним функціонал буде для керівників кількох підприємств і бухгалтерів-аутсорсерів.

Серед ключових можливостей мобільного застосунку:

Робота із платежами — від створення шаблонів та ініціювання переказів до їхнього підтвердження та відстеження.

Аутентифікація за допомогою біометричних даних ініціатора.

Спеціальні підказки у формах платежів, які зменшують ризик помилок під час заповнення реквізитів і повернення коштів.

Управління кредитами та депозитами — з тією ж простотою, як і для фізичних осіб.

Для більш складних завдань клієнтам доступна оновлена мультибраузерна вебверсія. Вона дозволяє виконувати складні завдання, зокрема, керувати зарплатно-картковими проєктами, автоматизувати виплати та звітність.

У банку зазначили, що сервіси постійно доповнюються новими функціями.

Найближчим часом клієнтам стане доступним SWIFT-трекер — інструмент для самостійного відстеження міжнародних банківських переказів у режимі реального часу.

"Банк Кредит Дніпро продовжує активно інвестувати у розвиток банківських сервісів, щоб забезпечити клієнтів інноваційними та зручними інструментами", — повідомили у пресслужбі банку.

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