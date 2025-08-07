Банк Англії знизить ставку до найнижчої за понад два роки

Банк Англії очікує знизити ключову процентну ставку до 4%, мінімуму за понад два роки.

Про це пише Bloomberg.

Банк Англії готується оголосити про п’яте поспіль зниження ключової процентної ставки, що знизить її до 4%, мінімального рівня за понад два роки.

Це рішення пов’язане зі сповільненням економічного зростання та нестабільністю на ринку праці, які спричинені підвищенням податків та мінімальної заробітної плати.

Попри зростання інфляції, яке в останні місяці було вищим за очікування, політики Банку Англії дотримуються обережного підходу і передбачають поступове пом’якшення монетарної політики.

Економісти прогнозують, що серед членів Монетарного комітету Банку Англії знову відбудеться розподіл думок: більшість підтримують зниження ставки на 0,25%, деякі пропонують більш суттєве зниження, інші ж виступають за збереження поточного рівня.

Окрім зниження ставки, ринок очікує збереження орієнтирів, які вказують на повільний і обережний темп подальших пом’якшень у 2025 році. Зараз прогнозують, що ставка може опуститися до приблизно 3,5% до кінця наступного року.

Інфляція у Великій Британії досягла 3,6% у червні, що перевищує прогноз Банку Англії. Основним фактором підвищення цін залишаються енергетика та харчові продукти. Хоча голова регулятора вважає це тимчасовим явищем, деякі експерти висловлюють занепокоєння можливими вторинними ефектами на зарплати та ціни.

Ринок праці в країні перебуває під тиском: після підвищення податків на фонд заробітної плати було втрачено понад 180 тисяч робочих місць, а рівень безробіття досяг максимального рівня за останні чотири роки.

У фокусі уваги також перебуватиме подальша політика кількісного пом’якшення (QT) – процес скорочення портфелю державних облігацій Банку Англії. Останні зміни на ринку довгострокових державних облігацій свідчать про можливість уповільнення продажів або зміщення акценту на короткострокові цінні папери.