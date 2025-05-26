Найбільший банк Таїланду масово блокує картки росіян – ті "штурмують" відділення
Банківські картки головного банку Таїланду - Bangkok Bank - перестали працювати у тисяч росіян: вони масово звертаються до відділень банку, щоб з’ясувати причини.
Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.
За словами постраждалих, банк дозволяє зняти наявні кошти, але відмовляє у подальшому обслуговуванні рахунків. Надалі користуватися картками можуть лише ті громадяни РФ, які мають довгострокову візу, перебувають у шлюбі з громадянами Таїланду або володіють нерухомістю в країні.
За даними посольства, у Таїланді постійно проживає від 40 до 50 тисяч росіян.
Bangkok Bank — найбільший комерційний банк Таїланду та один із провідних у Південно-Східній Азії. Він обслуговує понад 17 мільйонів клієнтів та має велику мережу відділень по всьому світу. Це був єдиний банк у Таїланді, що відкривав рахунки туристам.
Офіційних заяв від банку поки що не було. Але, ймовірно, обмеження пов’язані з нещодавнім викриттям масштабної схеми відмивання коштів.
Нагадаємо:
Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією і стали закривати компаніям і фізособам рахунки.