Автосервіс, який наймає ветеранів, мед з Луганщини та застосунок для онкопацієнтів: малі бізнеси отримали 3,75 млн гривень на розвиток

Серед десятьох фіналістів проєкту "Бізнес-трамплін 2.0" від ROZETKA та Visa професійне журі обрало сімох переможців: п’ять малих та два ветеранські бізнеси розділили між собою грошову нагороду — 3 750 000 гривень на розвиток справи. Як відбувався краш-тест фіналістів, дивіться в спецвипуску Fedoriv Vlog.

Перше місце в категорії ветеранського бізнесу та 1 000 000 гривень отримала "ДронАгро" з Тернопільської області. Компанія, що надає послуги з внесення засобів захисту рослин агродронами, від початку діяльності обробила понад 10 000 га сільськогосподарських земель. На другому місці з призом 500 000 гривень — бренд меду та медових солодощів "Конюшина. Мед з історією". У 2014 році Олексій, бджоляр у четвертому поколінні, вивіз з окупованого Луганська 30 бджолосімей та розпочав свою справу в Каневі.

У категорії малого бізнесу перемогу та приз 1 000 000 гривень здобув автосервіс для цивільних та військових машин NESEMOS Veteran Auto Hub із Києва. Засновники спочатку були волонтерами, які передали для ЗСУ понад 200 машин. А згодом вирішили відкрити власний сервіс, бо регулярно зіштовхувалися з невдалими ремонтами автомобілів. Друге місце та приз 500 000 гривень отримала компанія Trojan Systems з Ірпеня, яка розробляє смартобладнання для боротьби зі шкідниками. Інноваційні пристрої від бренду випробовують в Індонезії, Сінгапурі, Саудівській Аравії та Бразилії.

Третє місце розділили три малі бізнеси: застосунок для підтримки онкопацієнтів та їхніх родин "Турбота24" з Києва, бренд тактичного одягу MILIGUS та екобренд виробів із кавової гущі rekava зі Львова. Кожен із них отримав по 250 000 гривень на розвиток справи.

"Як порівняти з 2020 роком, ми збільшили призовий фонд "Бізнес-трампліна 2.0" до 3,7 мільйона гривень і запросили до участі ветеранські бізнеси, тому що навіть під час повномасштабної війни ми бачимо зацікавленість малих підприємців у розвитку та масштабуванні своєї справи. Ми хотіли, щоб цей проєкт став реальним трампліном для них і допоміг здійснити задумане", — говорить Владислав Чечоткін, співзасновник ROZETKA.

Учасники мали по 10 хвилин, щоб презентувати бізнес, розповісти про свою унікальність, відповісти на питання, отримати відгук та професійні поради від журі "Бізнес-трампліна 2.0". Серед них: Владислав Чечоткін, співзасновник ROZETKA, Світлана Чирва, віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові, Андрій Федорів, засновник і CEO FEDORIV GROUP, Всеволод Кожемяко, засновник компанії "Агротрейд", командир добровольчого підрозділу "Хартія", Вікторія Тігіпко, засновниця та керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures.

"У фінал "Бізнес-трампліна 2.0" пройшли бізнеси, які чітко знають свою аудиторію та розуміють цінність своєї роботи для неї, мають план розвитку й готові зробити наступний крок для досягнення своєї мети. Ми хотіли допомогти підприємцям зробити цей крок завдяки фінансовій підтримці, медійному підсиленню і порадам, які ми з членами журі дали кожному фіналісту. Раді бачити в десятці сімейні бізнеси, справи, які продовжують декілька поколінь родини та до яких ветерани повертаються після служби", — коментує Світлана Чирва, віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові.

Усі фіналісти "Бізнес-трампліна 2.0" отримали подарунки від RozetkaPay. Зокрема безоплатний інтернет-еквайринг та приймання платежів від своїх клієнтів під нульовий відсоток на рік.

Освітній партнер проєкту kmbs подарував трьом фіналістам можливість здобути бізнес-освіту в Києво-Могилянській бізнес-школі. Засновники компаній NESEMOS Veteran Auto Hub, "Конюшина. Мед з історією" та бренду з виробництва засобів радіоелектронної боротьби "УП-ІННОВАЦІЇ" пройдуть одну з програм: "Маркетинг для топів", "Менеджмент. Мистецтво прийняття управлінських рішень" та "CEO Development".

"Навчання дає амбітним бізнес-лідерам можливість переосмислити бізнес-моделі, зміцнити управлінську культуру та закласти основу для якісного розвитку компаній. Це інвестиція у нове покоління лідерів, здатних створювати додану вартість і позитивно впливати на суспільство", ― каже Інна Хрущ, директорка з маркетингу kmbs.

Також засновник компанії з виробництва кемперів для активного відпочинку Life Style Camper отримав особисту консультацію з побудови системного бізнесу від Владислава Чечоткіна. А власники рослинної аптеки Grandma's Pharm — консультацію з маркетингу від Андрія Федоріва.

У новому спецвипуску Fedoriv Vlog — історії українських підприємців, презентації бізнес-моделей, ексклюзивні поради від журі та нагородження переможців "Бізнес-трампліна 2.0".