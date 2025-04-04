АУБ запускає унікальну програму професійного розвитку для керівників фінустанов

Асоціація українських банків (АУБ) оголосила про старт програми професійного розвитку "Корпоративне управління у фінансових установах", яка допоможе топ-менеджерам та членам наглядових рад поглибити свої знання та підготуватися до сучасних викликів у фінансово-банківській сфері.

Минулорічний курс отримав схвальні відгуки від учасників, які відзначили його високу практичну цінність. За словами Андрія Дубаса, президента АУБ, ефективний розподіл повноважень між наглядовими радами та виконавчими органами є ключовим фактором стійкості фінансової системи: "Національний банк України послідовно підвищує вимоги до корпоративного управління. Ці зміни сприяють фінансовій стабільності, що особливо важливо в умовах воєнного часу".

Сергій Ходакевич, керівник проєкту та професор Київського національного економічного університету, зазначає, що підвищення професійного рівня керівників фінансових установ (банків та НБФУ) – це необхідність, адже фінансова сфера є вузькоспеціалізованою.

Ігор Пристинський, експерт у сфері банківської безпеки, додає, що у сучасних умовах цифрової трансформації знання в галузі корпоративного управління та управління ризиками стають критично важливими.

Програма складається з двох модулів, які стартують з 17 квітня 2025 року у форматі офлайн та онлайн. Слухачі отримають практичні кейси, підготовку до тестування в НБУ, а також диплом, що підтвердить їхню кваліфікацію. Лектори програми - експерти ПриватБанку, Райффайзен Банку, Укрексімбанку, ОТП Банку та інших провідних фінансових установ. До програми "Корпоративне управління у фінансових установах" також залучені спікери з Національного банку України.

У рамках Програми учасники матимуть можливість не лише отримати нові знання, а й перевірити свій рівень підготовки завдяки тестуванню. Тести, розроблені банківською спільнотою, базуються на законах та нормативних актах, які вимагає НБУ при погодженні керівників банків.

Сьогодні Національний банк України приділяє особливу увагу підвищенню кваліфікації керівників фінансових установ, адже вони сприяють підвищенню рівня корпоративного управління, ефективному управлінню ризиками та адаптації до нових регуляторних стандартів.

Долучитися до програми та отримати більше інформації можна за посиланням.