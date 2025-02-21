ARX виплатила 20 млн грн за зруйноване ракетним обстрілом майно БЦ

У грудні минулого року внаслідок ракетного обстрілу будівля бізнес-центру та готелю в центрі Києва зазнала значних пошкоджень. Завдяки страховому покриттю по воєнним ризикам, клієнти змогли отримати фінансову підтримку для відновлення після обстрілу. Супроводженням угоди займався корпоративний страховий брокер Britmark.

Страхова компанія ARX продовжує підтверджувати свою репутацію надійного партнера для бізнесу навіть у найскладніші часи.

"Будівлі були застраховані в ARX за покриттям від воєнних ризиків з лімітом відповідальності 20 млн. грн. Виплата страхового відшкодування по події відбулась в повному обсязі та швидко, адже ми розуміємо, як важливо для бізнесу найскоріше отримати ресурси для відновлення в таких випадках", — зазначає Максим Межебицький, перший заступник голови правління ARX.

Проте реальні збитки клієнта перевищили ліміт страхового покриття. Розуміючи складність таких ситуацій, ARX пропонує своїм клієнтам розширені програми захисту:

• Покриття воєнних ризиків на суму до 100 млн грн (еквівалент 2,5 млн доларів США) за одним об’єктом у партнерстві з Американською корпорацією з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

• Покриття до 50 млн доларів США за одним об’єктом у партнерстві з Lloyd`s (Лондон).

Страхування від воєнних ризиків в ARX дозволяє клієнтам захистити об’єкти нерухомості, виробничі потужності, офіси чи інші важливі активи від ризиків, спричинених ракетними обстрілами, атаками дронів та їх уламками.