Антифрод нового покоління: реальні результати у європейському банку з IBM Safer Payments

Фінансове шахрайство невпинно створює нові виклики для банків. З появою нових цифрових каналів та збільшенням кількості транзакцій, фінансовим установам потрібно впроваджувати високоточні інструменти захисту, здатні реагувати у режимі реального часу. Один із прикладів ефективного підходу — кейс провідного банку Республіки Молдова, який успішно реалізував рішення IBM Safer Payments разом з командою фахівців Solidity.

Вихідна ситуація: боротьба з шахрайством як стратегічний пріоритет

Проєкт було реалізовано для одного з лідерів банківського сектору Республіки Молдова з понад мільйоном клієнтів. У зв'язку зі зростанням транзакційної активності, з'явилася необхідність підвищити безпеку платежів, зменшити кількість хибнопозитивних спрацьовувань та знизити навантаження на команду аналітиків. Одночасно потрібно було дотримуватися всіх чинних регуляторних вимог, зберігаючи високу швидкість обробки операцій.

Основні бізнес-завдання:

Мінімізувати рівень фінансових втрат від шахрайства;

Забезпечити захист у всіх каналах обслуговування клієнтів;

Реалізувати виявлення загроз у режимі реального часу;

Скоротити обсяг ручної перевірки підозрілих операцій;

Уникнути затримок транзакцій без шкоди для безпеки.

Рішення: IBM Safer Payments у дії

Для досягнення поставлених цілей банк обрав платформу IBM Safer Payments — гнучке антифрод-рішення, яке використовує штучний інтелект та машинне навчання для аналізу транзакцій у режимі реального часу.

Команда експертів компанії Solidity забезпечила повну інтеграцію платформи в ІТ-інфраструктуру банку, адаптуючи її під специфіку локальних бізнес-процесів.

Особливу увагу приділили:

Машинному навчанню : система сама вчиться на потоці транзакцій і швидко підлаштовується під нові схеми шахрайства, без потреби постійно втручатися вручну.

Аналізу в режимі реального часу : рішення приймаються за долі секунди, тож підозрілі транзакції можна миттєво зупинити ще до того, як гроші підуть не туди.

Інтеграції без збоїв : систему під'єднали до всіх банківських каналів, тож вона одразу запрацювала на повну.

Зменшенню хибнопозитивних результатів : завдяки новим алгоритмам вдалося точніше відрізняти нормальні операції від шахрайських, що зменшило кількість зайвих перевірок і незручностей для клієнтів.

Масштабованості : рішення має гнучку архітектуру, тож банк зможе легко його розширювати без серйозних змін у майбутньому.

Результати: конкретні вигоди для банку

Після впровадження IBM Safer Payments банк зафіксував суттєве зменшення випадків шахрайства. Система не лише прискорила виявлення загроз, а й автоматизувала процес перевірки, зменшивши навантаження на команду аналітиків. Банк отримав:

Зниження рівня шахрайства — завдяки динамічному машинному навчанню;

Швидку обробку транзакцій — без шкоди для безпеки чи клієнтського досвіду;

Мінімізацію хибнопозитивних спрацьовувань — кращий баланс між безпекою та зручністю;

Автоматизацію аналітики — зменшення потреби в ручній перевірці підозрілих операцій.

Подальші кроки

Успішний досвід впровадження став основою для масштабування: банк уже розглядає інтеграцію IBM Safer Payments в інші свої бізнес-процеси.

Антифрод нового покоління — це не лише захист від шахраїв, а й стратегічна перевага для банків. IBM Safer Payments дає змогу не просто реагувати на інциденти, а проактивно запобігати їм. А завдяки досвіду команди Solidity, впровадження таких технологій стає швидким, адаптивним та результативним.

