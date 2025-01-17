Alliance kasa: новий інструмент для бізнесу від Alliance bank

Alliance bank представив на ринку сучасне рішення для підприємців — Alliance kasa — платформу, яка поєднує в собі програмний РРО, CRM і торговий еквайринг. Це зручний інструмент для прийому платежів та керування касою, який допоможе підприємцям оптимізувати роботу та зекономити час.

Фокус на ефективність і зручність

Alliance kasa орієнтована на малий і середній бізнес. Вона дозволяє вести облік товарів і контролювати виручку та продажі для кожної торгової точки, уникаючи зайвої бюрократії. Якщо бізнес вже має кілька торгових точок або працював з іншими системами ПРРО, всі дані будуть автоматично перенесені до Alliance kasa – залишиться лише підтвердити їх актуальність.

Платформа пропонує програмний РРО, який автоматично фіскалізує торгові точки та передає звіти до податкової без необхідності особистих візитів чи паперових формальностей. А CRM дозволяє вести облік товарів і управляти продажами.

В Alliance kasa можна налаштовувати ролі користувачів (власник бізнесу, касир, адміністратор), і платформа доступна на десктопах і мобільних, дозволяючи контролювати бізнес-процеси в будь-який час і з будь-якого пристрою.

Від Alliance bank також надаються сучасні POS-термінали, які підтримують Wi-Fi, сім-карти, NFC та магнітну стрічку. Завдяки автономній роботі до 7 годин ці термінали можна використовувати як у стаціонарних магазинах, так і у мобільних торгових точках та під час блекаутів. В Alliance kasa можна приймати не лише безготівкові платежі, а й готівку — система передбачає можливість зазначити, що оплата внесена готівкою.

Підприємцям пропонуються привабливі умови, а саме:

Безкоштовне підключення до платформи Alliance kasa.

Шість місяців безкоштовного обслуговування.

Еквайрингова комісія всього 1,4%.

Після пів року використання додається абонплата 300 грн/місяць за POS-термінал, а ПРРО залишається безкоштовним назавжди!

Процес підключення простий і повністю дистанційний:

1. Відкрийте бізнес-рахунок в Alliance bank — це можна зробити онлайн за кілька хвилин, встановивши застосунок Alliance. А якщо ви вже маєте бізнес-рахунок в Alliance, то при реєстрації в Alliance kasa він підтягується автоматично.

2. Зареєструйтесь на платформі Alliance kasa та додайте торгові точки.

3. Підпишіть заяву від Alliance bank, яка прийде вам на електронну пошту.

4. Спеціалісти банку зв'яжуться з вами та допоможуть з налаштуванням та підключенням POS-терміналів, щоб все працювало найкращим чином.

А також користувачам Alliance kasa завжди доступна жива підтримка від банку, яка працює 24/7. Ознайомитися з новинкою детальніше можна на сайті банку за посиланням.