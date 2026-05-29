Alliance bank запустив перший в Україні крос-обмін доларів та євро у валютообмінних банкоматах

Alliance bank запустив функцію крос-обміну готівкової валюти у своїх валютних банкоматах. Відтепер користувачі можуть не лише купувати чи продавати валюту за гривню, а й обмінювати долари США на євро та навпаки без звернення до каси банку.

У банку зазначають, що це перше технологічне рішення такого формату на українському ринку, яке дозволяє здійснювати крос-обмін готівкової валюти безпосередньо через банкомат.

Сервіс працює за принципом self-service і доступний для всіх користувачів, не лише клієнтів Alliance bank. Для проведення операції достатньо ввести номер телефону, підтвердити його OTP-паролем та виконати обмін у банкоматі.

Окрему увагу Alliance bank приділяє курсу обміну. У банку наголошують, що в банкоматах доступний один із найвигідніших курсів на ринку. Його можна попередньо переглянути у мобільному застосунку Alliance у віджеті "Валютообмін" у розділі "Банкомати". Актуальний курс розміщено і на головній сторінці на сайті банку.

Також у банкоматах реалізовано механіку роботи із залишком коштів після операції. Решту після конвертації можна:

зарахувати на картку будь-якого українського банку

використати для поповнення мобільного

переказати на благодійність

Окрім обміну валют готівкою, у валютних банкоматах Alliance bank можна:

безкоштовно поповнювати гривневі картки будь-якого українського банку

погашати кредити для фізичних осіб в Alliance bank без комісії

Розвиток мережі валютообмінних банкоматів є частиною стратегії банку з автоматизації валютних операцій і впровадження сучасних сервісів для роботи з готівкою.

Наразі валютообмінні банкомати Alliance bank встановлені у різних районах Києва, а банк продовжує масштабувати мережу та розширювати функціонал сервісу.

Актуальний перелік локацій доступний на офіційному сайті банку та у мобільному застосунку Alliance у розділі "Точки обслуговування" → "Банкомати".

