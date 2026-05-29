Alliance bank запустив перший в Україні крос-обмін доларів та євро у валютообмінних банкоматах
Alliance bank запустив функцію крос-обміну готівкової валюти у своїх валютних банкоматах. Відтепер користувачі можуть не лише купувати чи продавати валюту за гривню, а й обмінювати долари США на євро та навпаки без звернення до каси банку.
У банку зазначають, що це перше технологічне рішення такого формату на українському ринку, яке дозволяє здійснювати крос-обмін готівкової валюти безпосередньо через банкомат.
Сервіс працює за принципом self-service і доступний для всіх користувачів, не лише клієнтів Alliance bank. Для проведення операції достатньо ввести номер телефону, підтвердити його OTP-паролем та виконати обмін у банкоматі.
Окрему увагу Alliance bank приділяє курсу обміну. У банку наголошують, що в банкоматах доступний один із найвигідніших курсів на ринку. Його можна попередньо переглянути у мобільному застосунку Alliance у віджеті "Валютообмін" у розділі "Банкомати". Актуальний курс розміщено і на головній сторінці на сайті банку.
Також у банкоматах реалізовано механіку роботи із залишком коштів після операції. Решту після конвертації можна:
- зарахувати на картку будь-якого українського банку
- використати для поповнення мобільного
- переказати на благодійність
Окрім обміну валют готівкою, у валютних банкоматах Alliance bank можна:
- безкоштовно поповнювати гривневі картки будь-якого українського банку
- погашати кредити для фізичних осіб в Alliance bank без комісії
Розвиток мережі валютообмінних банкоматів є частиною стратегії банку з автоматизації валютних операцій і впровадження сучасних сервісів для роботи з готівкою.
Наразі валютообмінні банкомати Alliance bank встановлені у різних районах Києва, а банк продовжує масштабувати мережу та розширювати функціонал сервісу.
Актуальний перелік локацій доступний на офіційному сайті банку та у мобільному застосунку Alliance у розділі "Точки обслуговування" → "Банкомати".
