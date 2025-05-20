Alliance bank випустив картку "Ігрова" з динамічним кешбеком до 50%

У застосунку Alliance з'явився новий продукт — дебетова картка "Ігрова", яка поєднує вигідні тарифи з елементами гри. Вона пропонує динамічний кешбек — від 0,5% до 50%, який рандомно визначається під час покупки.

Ця віртуальна картка створена спеціально для тих, хто захоплюється комп'ютерними іграми, кіно, книгами та активно користується розважальними сервісами.

Що варто знати про картку "Ігрова":

✔ Вона надає рандомний кешбек на розваги та дозвілля — він може становити 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% або навіть 50%

✔ Картка відкривається лише у віртуальному форматі: за кілька кліків у застосунку Alliance

Кешбек нараховується за покупки в таких категоріях:

комп'ютерні ігри

освіта та книжки

кінотеатри

розваги та відпочинок

Картка орієнтована на користувачів, які хочуть отримувати максимум від геймінгу, читання й дозвілля. Оплата ігор чи розваг з карткою "Ігрова" не лише повертає кошти, але й додає елемент лотереї — кожна покупка може обернутись приємним рандомним кешбеком.

Детальніше про умови:

✔ відкриття, обслуговування та P2P-перекази — безкоштовні

✔ комісія на зняття готівки в Україні — лише 0,8%

✔ безлімітні перекази між картками Alliance bank

✔ на P2P-перекази на інші банки діє місячний ліміт — до 150 000 грн

✔ витрати в інтернеті — без комісій, лімітів і обмежень

✔ кешбек нараховується на покупки від 200 грн

✔ максимальна сума кешбеку на місяць — 500 грн

Оформити новинку можна вже зараз у застосунку Alliance лише в кілька кліків. А якщо ви досягли місячного ліміту кешбеку в 500 грн по картці "Ігрова", можна продовжувати отримувати кешбек з карткою "Стартова" в застосунку Alliance. У перший місяць після відкриття на неї діє кешбек 30% на все, а далі — постійний кешбек 1% без обмежень за сумою накопичень.

А якщо ви ще не користувалися застосунком Alliance, його можна встановити за посиланням.