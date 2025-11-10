Курс валют на 10 листопада у банках України: скільки коштує долар і євро

Курс валют на понеділок 10 листопада

Станом на 10 листопада офіційний курс долара щодо гривні зменшився на 11 копійок, євро - на 2 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,97 грн, євро - 48,50 грн (на 7 листопада долар - 42,08 грн, євро - 48,52 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 42,00 - 42,10 грн. Євро - 48,68 і 48,89 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,70 - 42,20 грн (курс на 7 листопада - 41,80 - 42,22 грн);

Євро - 48,20 - 48,80 грн (курс на 7 листопада - 48,17 - 48,80 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,55 - 42,15 грн;

Ощадбанк - 41,80 - 42,30 грн;

Укрсиббанк - 41,65 - 42,20 грн;

ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;

Райффайзен - 41,77 - 42,12 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: