Курс валют на 13 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро
Фото: Getty Images
Станом на 13 жовтня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 10 копійок, євро зменшився на 10 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,60 грн, євро - 48,10 грн (на 10 жовтня долар - 41,50 грн, євро - 48,20 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,20 - 41,30 грн. Євро - 48,50 і 48,70 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,37 - 41,87 грн (курс на 10 жовтня - 41,33 - 41,73 грн);
- Євро - 48,00 - 48,70 грн (курс на 10 жовтня - 47,85 - 48,55 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 41,25 - 41,85 грн;
- Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;
- Укрсиббанк - 41,30 - 41,89 грн;
- ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;
- Райффайзен - 41,47 - 41,82 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 47,75 - 48,75 грн;
- Ощадбанк - 48,00 - 48,65 грн;
- Укрсиббанк - 47,85 - 48,85 грн;
- ПУМБ - 48,10 - 48,80 грн;
- Райффайзен - 48,00 - 48,60 грн.