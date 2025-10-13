Курс валют на 13 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 13 жовтня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 10 копійок, євро зменшився на 10 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,60 грн, євро - 48,10 грн (на 10 жовтня долар - 41,50 грн, євро - 48,20 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,20 - 41,30 грн. Євро - 48,50 і 48,70 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,37 - 41,87 грн (курс на 10 жовтня - 41,33 - 41,73 грн);

Євро - 48,00 - 48,70 грн (курс на 10 жовтня - 47,85 - 48,55 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,25 - 41,85 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,90 грн;

Укрсиббанк - 41,30 - 41,89 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,47 - 41,82 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: