Курс валют на 9 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро
Getty Images
Станом на 9 жовтня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 9 копійок, євро зменшився на 4 копійки.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,40 грн, євро - 48,13 грн (на 8 жовтня долар - 41,31 грн, євро - 48,17 грн).
На 11:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,38 - 41,50 грн. Євро - 48,44 і 48,60 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,20 - 41,66 грн (курс на 8 жовтня - 41,15 - 41,55 грн);
- Євро - 47,95 - 48,59 грн (курс на 8 жовтня - 47,95 - 48,50 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 41,05 - 41,65 грн;
- Ощадбанк - 41,25 - 41,60 грн;
- Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,31 - 41,64 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 47,65 - 48,65 грн;
- Ощадбанк - 48,10- 48,60 грн;
- Укрсиббанк - 47,80 - 48,80 грн;
- ПУМБ - 48,10 - 48,80 грн;
- Райффайзен - 47,90 - 48,50 грн.