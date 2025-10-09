Курс валют на 9 жовтня у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 9 жовтня офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 9 копійок, євро зменшився на 4 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,40 грн, євро - 48,13 грн (на 8 жовтня долар - 41,31 грн, євро - 48,17 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,38 - 41,50 грн. Євро - 48,44 і 48,60 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,20 - 41,66 грн (курс на 8 жовтня - 41,15 - 41,55 грн);

Євро - 47,95 - 48,59 грн (курс на 8 жовтня - 47,95 - 48,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,05 - 41,65 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,70 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,31 - 41,64 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: