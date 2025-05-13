Курс валют на 13 травня: скільки коштують долар та євро

Станом на 13 травня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 1 копійку, євро впав на 60 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,53 грн, євро - 46,15 грн (на 12 травня долар - 41,54 грн, євро - 46,75 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,47 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,34 - 46,60 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,17 - 41,80 грн (курс на 12 травня - 41,20 - 41,80 грн);

Євро - 45,95 - 46,75 грн (курс на 12 травня - 46,30 - 47,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,25 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,38 - 41,63 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 45,80 - 46,80 грн;

Ощадбанк - 46,00 - 47,00 грн;

Укрсиббанк - 46,15 - 47,45 грн;

ПУМБ - 46,00 - 47,00 грн;

Райффайзен - 45,75 - 46,57 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.