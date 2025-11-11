Курс валют на 11 листопада у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 11 листопада офіційний курс долара щодо гривні зменшився на 2 копійки, євро подорожчала на 4 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,95 грн, євро - 48,54 грн (на 10 листопада долар - 41,97 грн, євро - 48,50 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 42,05 - 42,13 грн. Євро - 48,73 і 48,88 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,70 - 42,23 грн (курс на 10 листопада - 41,70 - 42,18 грн);

Євро - 48,22 - 48,88 грн (курс на 10 листопада - 48,30 - 48,81 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,59 - 42,19 грн;

Ощадбанк - 41,80 - 42,30 грн;

Укрсиббанк - 41,55 - 42,30 грн;

ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;

Райффайзен - 41,90 - 42,23 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: