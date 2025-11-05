Курс валют на 5 листопада у банках України: скільки коштує долар і євро
Фото: Getty Images
Станом на 5 листопада офіційний курс долара щодо гривні збільшився на 3 копійки, євро зменшився на 9 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 42,07 грн, євро - 48,33 грн (на 4 листопада долар - 42,04 грн, євро - 48,42 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 42,00 - 42,10 грн. Євро - 48,50 і 48,70 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,80 - 42,25 грн (курс на 4 листопада - 41,80 - 42,22 грн);
- Євро - 48,10 - 48,80 грн (курс на 4 листопада - 48,17 - 48,80 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 41,65 - 42,25 грн;
- Ощадбанк - 41,85 - 42,30 грн;
- Укрсиббанк - 41,75 - 42,30 грн;
- ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;
- Райффайзен - 41,90 - 42,23 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 47,75 - 48,75 грн;
- Ощадбанк - 4825 - 48,90 грн;
- Укрсиббанк - 47,90 - 48,80 грн;
- ПУМБ - 48,30 - 49,00 грн;
- Райффайзен - 48,00 - 48,56 грн.