Курс валют на 17 вересня: скільки коштує долар і євро

Станом на 17 вересня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 6 копійок, євро збільшився на 16 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,17 грн, євро - 48,65 грн (на 16 вересня долар - 41,23 грн, євро - 48,49 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,20 - 41,27 грн. Євро - 48,70 і 48,93 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 40,95 - 41,45 грн (курс на 16 вересня - 40,95 - 41,45 грн);

Євро - 48,32 - 49,05 грн (курс на 16 вересня - 48,20 - 48,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,40 грн;

Укрсиббанк - 40,90 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;

Райффайзен - 41,08 - 41,38 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 48,20 - 49,20 грн;

Ощадбанк - 48,35 - 48,90 грн;

Укрсиббанк - 47,90 - 48,85 грн;

ПУМБ - 48,20 - 48,90 грн;

Райффайзен - 48,35 - 48,99 грн.

