Курс валют на 17 вересня: скільки коштує долар і євро
Getty Images
Станом на 17 вересня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 6 копійок, євро збільшився на 16 копійок.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,17 грн, євро - 48,65 грн (на 16 вересня долар - 41,23 грн, євро - 48,49 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,20 - 41,27 грн. Євро - 48,70 і 48,93 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 40,95 - 41,45 грн (курс на 16 вересня - 40,95 - 41,45 грн);
- Євро - 48,32 - 49,05 грн (курс на 16 вересня - 48,20 - 48,85 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;
- Ощадбанк - 41,10 - 41,40 грн;
- Укрсиббанк - 40,90 - 41,55 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;
- Райффайзен - 41,08 - 41,38 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- Приватбанк - 48,20 - 49,20 грн;
- Ощадбанк - 48,35 - 48,90 грн;
- Укрсиббанк - 47,90 - 48,85 грн;
- ПУМБ - 48,20 - 48,90 грн;
- Райффайзен - 48,35 - 48,99 грн.
