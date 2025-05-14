Курс валют на 14 травня: скільки коштують долар та євро

Станом на 14 травня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 3 копійки, євро впав на 6 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,50 грн, євро - 46,09 грн (на 13 травня долар - 41,53 грн, євро - 46,15 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,42 - 41,50 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,45 - 46,75 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,15 - 41,77 грн (курс на 13 травня - 41,15 - 41,78 грн);

Євро - 45,90 - 46,70 грн (курс на 13 травня - 45,90 - 46,65 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,45 - 41,69 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 45,80 - 46,80 грн;

Ощадбанк - 45,90 - 46,90 грн;

Укрсиббанк - 45,90 - 47,15 грн;

ПУМБ - 46,00 - 46,70 грн;

Райффайзен - 45,90 - 46,75 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.