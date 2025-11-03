Курс валют на 3 листопада у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 3 листопада офіційний курс долара щодо гривні зменшився на 8 копійок, євро - на 11 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,89 грн, євро - 48,40 грн (на 31 жовтня долар - 41,97 грн, євро - 48,51 грн).

На 11:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 41,94 - 42,02 грн. Євро - 48,65 і 48,85 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,70 - 42,15 грн (курс на 31 жовтня - 41,70 - 42,14 грн);

Євро - 48,12 - 48,95 грн (курс на 31 жовтня - 48,20 - 49,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,50 - 42,10 грн;

Ощадбанк - 41,75 - 42,20 грн;

Укрсиббанк - 41,70 - 42,25 грн;

ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;

Райффайзен - 41,80 - 42,15 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: