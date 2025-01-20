Курс валют на 20 січня: скільки коштує долар та євро
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Станом на 20 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 5 копійок, євро зріс на 4 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 42,12 грн, євро – 43,36 грн (на 17 січня долар - 42,17 грн, євро – 43,32 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,60 – 42,63 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 43,91 – 44,10 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 42,00 - 42,67 грн (курс на 17 січня – 42,10 - 42,65 грн);
- Євро – 43,25 - 44,00 грн (курс на 17 січня – 43,30 - 44,00 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 42,05 - 42,65 грн;
- Ощадбанк – 42,05 - 42,70 грн;
- Укрсиббанк – 41,95 - 42,65 грн;
- ПУМБ – 42,20 – 42,80 грн;
- Райффайзен - 41,95 - 42,55 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,73 грн за долар, monobank - 42,60 грн.