Курс валют на 20 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 20 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 5 копійок, євро зріс на 4 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,12 грн, євро – 43,36 грн (на 17 січня долар - 42,17 грн, євро – 43,32 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,60 – 42,63 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,91 – 44,10 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 42,00 - 42,67 грн (курс на 17 січня – 42,10 - 42,65 грн);

Євро – 43,25 - 44,00 грн (курс на 17 січня – 43,30 - 44,00 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 42,05 - 42,65 грн;

Ощадбанк – 42,05 - 42,70 грн;

Укрсиббанк – 41,95 - 42,65 грн;

ПУМБ – 42,20 – 42,80 грн;

Райффайзен - 41,95 - 42,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,73 грн за долар, monobank - 42,60 грн.