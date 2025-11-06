Курс валют на 6 листопада у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 6 листопада офіційний курс долара щодо гривні зменшився на 1 копійку, євро без змін.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,06 грн, євро - 48,33 грн (на 5 листопада долар - 42,07 грн, євро - 48,44 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 42,00 - 42,08 грн. Євро - 48,53 і 48,70 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,80 - 42,27 грн (курс на 5 листопада - 41,84 - 42,25 грн);

Євро - 48,10 - 48,80 грн (курс на 5 листопада - 48,10 - 48,71 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,60 - 42,20 грн;

Ощадбанк - 41,85 - 42,30 грн;

Укрсиббанк - 41,75 - 42,30 грн;

ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;

Райффайзен - 41,90 - 42,25 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: