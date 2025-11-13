Курс валют на 13 листопада у банках України: скільки коштує долар і євро

Станом на 13 листопада офіційний курс долара щодо гривні зменшився на 2 копійки, євро подорожчала на 4 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,03 грн, євро - 48,65 грн (на 12 листопада долар - 42,01 грн, євро - 48,61 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на чорному ринку становив 42,06 - 42,15 грн. Євро - 48,84 і 49,01 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,77 - 42,22 грн (курс на 12 листопада - 41,80 - 42,20 грн);

Євро - 48,35 - 48,99 грн (курс на 12 листопада - 48,30 - 48,93 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 41,63 - 42,23 грн;

Ощадбанк - 41,85 - 42,35 грн;

Укрсиббанк - 41,75 - 42,30 грн;

ПУМБ - 41,80 - 42,40 грн;

Райффайзен - 41,92 - 42,24 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні: