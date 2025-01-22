Курс валют на 22 січня: скільки коштує долар та євро

Станом на 22 січня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 1 копійку, євро - на 15 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 42,16 грн, євро – 43,64 грн (на 21 січня долар - 42,15 грн, євро – 43,49 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 42,36 – 42,45 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,05 – 44,25 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 42,00 - 42,50 грн (курс на 21 січня – 42,00 - 42,60 грн);

Євро – 43,60 - 44,20 грн (курс на 21 січня – 43,50 - 44,25 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,90 - 42,50 грн;

Ощадбанк – 42,00 - 42,60 грн;

Укрсиббанк – 42,00 - 42,68 грн;

ПУМБ – 42,20 – 42,80 грн;

Райффайзен - 41,90 - 42,58 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,73 грн за долар, monobank - 42,60 грн.