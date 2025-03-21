Курс валют на 21 березня: скільки коштують долар та євро

Станом на 21 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 3 копійки, євро знизився на 32 копійки.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,54 грн, євро - 45,00 грн (на 20 березня долар - 41,57 грн, євро - 45,32 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,55 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,07 - 45,30 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,20 - 41,85 грн (курс на 20 березня - 41,30 - 41,80 грн);

Євро - 44,82 - 45,40 грн (курс на 20 березня - 45,00 - 45,50 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,09 - 41,69 грн;

Ощадбанк - 41,20 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,20 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,20 - 41,66 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.