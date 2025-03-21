Курс валют на 21 березня: скільки коштують долар та євро
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Станом на 21 березня, офіційний курс долара до гривні зменшився на 3 копійки, євро знизився на 32 копійки.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,54 грн, євро - 45,00 грн (на 20 березня долар - 41,57 грн, євро - 45,32 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 - 41,55 грн.
На цей самий час "чорний" курс євро становив 45,07 - 45,30 грн.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США - 41,20 - 41,85 грн (курс на 20 березня - 41,30 - 41,80 грн);
- Євро - 44,82 - 45,40 грн (курс на 20 березня - 45,00 - 45,50 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк - 41,09 - 41,69 грн;
- Ощадбанк - 41,20 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк - 41,20 - 41,75 грн;
- ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;
- Райффайзен - 41,20 - 41,66 грн.
Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,66 грн за долар, monobank - 41,66 грн.