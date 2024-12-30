Акції банків єврозони завершують рік з найкращими результатами з 2010 року

Акції банків єврозони готуються до найвищого кінця року за більш ніж десять років після того, як кредитори пережили падіння процентних ставок і пообіцяли рекордні прибутки акціонерам.

Про це пише The Moscow Times.

Індекс Euro Stoxx Banks, який відстежує найбільших кредиторів у валютному блоці, вперше з 2010 року завершить рік на позначці вище 142, а в 2024 році зросте більш ніж на п'яту частину.

Прибутки європейських кредиторів зростали протягом останніх трьох років завдяки вищим відсотковим ставкам. Але навіть коли цього року центральні банки почали знижувати ставки, побоювання щодо тиску на чисту процентну маржу кредиторів не вплинули на ціни акцій.

UniCredit був найефективнішим великим банком в єврозоні, акції якого зросли більш ніж на 50% за рік. Італійський Intesa Sanpaolo подорожчав більш ніж на 40%, а акції німецького Deutsche Bank зросли більш ніж на 30%.

BNP Paribas був серед найгірших у секторі, його акції впали майже на 8%.

Попри пригнічену активність в укладанні угод і приглушене зростання кредитування, 2024 рік став одним із найприбутковіших років для європейських банків завдяки вищим ставкам і структурному хеджуванню. Як результат, за даними аналітиків Citigroup, середня рентабельність капіталу в секторі склала близько 13%.

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Найбільші банки Європейського Союзу протягом років тихо розробляли нову систему платежів, яка, зрештою, може дозволити клієнтам відмовитися від використання карт Visa Inc. і Mastercard Inc.