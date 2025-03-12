33 роки ПриватБанку: спецпропозиції та кешбеки для власників карток Visa

ПриватБанк висловлює щиру подяку всім клієнтам, які залишаються з ним протягом багатьох років. У своє 33-річчя, яке відзначатимуть 19 березня, найбільший український банк вирішив віддячити 18,5 мільйонам клієнтів спеціальними подарунками.

Як повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, з 11 до 25 березня всі клієнти-фізичні особи зможуть отримати персональні подарунки в знак вдячності за довіру до банку. У свій день народження ПриватБанк пропонує клієнтам зібрати свою особисту "Приватну галерею" вигідних пропозицій у програмі лояльності "Привіт" у застосунку "Приват24".

Відсвяткувати разом з банком можна, розраховуючись картками Visa від ПриватБанку. Кешбек 7% діятиме у кафе та ресторанах, а до 15% – у популярних фастфудах. Заправка автомобілів та користування таксі принесуть вигоду до 10%.

Клієнти також отримають кешбек до 10% на дитячі товари та 10% на товари для краси й здоров'я. Вперше у святкуванні візьмуть участь геймери – вони отримають 10% знижки за купівлю ігор, ігрових додатків та оформлення підписок.

Банк також пропонує кешбеки за оплату комунальних послуг, поповнення мобільних рахунків та міжнародні перекази.

За словами члена правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, бізнес-клієнти також отримають особливі пропозиції. З 11 березня діятимуть пільгові умови відкриття рахунків для юридичних осіб та 10% знижка на пальне з карткою Visa Business Go на WOG.

Для нових користувачів, які з 11 березня до 11 квітня підключать хоча б одну послугу з екосистеми еквайрингу (POS-термінал, застосунок "Термінал", інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс "Оплата частинами"), Visa та ПриватБанк розіграють 33 сертифікати giftmall по 10 000 грн кожен.

Додаткові пропозиції при оплаті картками Visa від ПриватБанк у партнерів:

– Apple: 10% знижки на товари в авторизованих партнерів (11-19 березня 2025)

– "Епіцентр": 7% знижки в онлайн-магазині (11-25 березня 2025)

– MAKEUP: 7% знижки на замовлення від 799 грн (11-25 березня 2025)

– Rozetka: 7% на купівлю від 1500 грн (11-25 березня 2025)

Особливим подарунком стане "Золота картка" з 33% кешбеку на всі покупки для українців — ровесників ПриватБанку, яким у березні 2025 року виповниться 33 роки. Цей подарунок надійде 11 березня у розділ "Привіт" у "Приват24".

Зауважимо, що для активації кешбеків та знижок необхідно натиснути кнопку "+" у розділі "Привіт" у застосунку Приват24". Після цього кешбек нараховуватиметься автоматично під час розрахунку.​​​​​​​​​​