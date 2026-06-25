100 млн євро гарантій: Кредобанк уклав з ЄБРР дві нові угоди на URC 2026

Кредобанк отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) додаткові фінансові гарантії на 100 млн євро. Дві нові угоди, підписані під час Ukraine Recovery Conference (URC 2026) у польському Гданську, стали частиною Рамкового Договору про участь у механізмі розподілу ризику ЄБРР.

"У межах портфеля Кредобанку, що покривається лімітами та гарантіями ЄБРР, українські компанії вже отримали фінансування на загальну суму 249 млн євро. Кошти були спрямовані у ключові сектори української економіки, зокрема в сільське господарство, харчову промисловість, логістику та роздрібну торгівлю. Додаткові 100 млн євро від ЄБРР дозволять Кредобанку розширити кредитування українських компаній, не лише у сфері малого та середнього бізнесу (МСБ), а й у корпоративному сегменті", – зазначив Якуб Карновскі, голова Правління АТ "Кредобанк".

60 млн євро залучених гарантій буде спрямовано для клієнтів МСБ (клієнти з річним доходом до 50 млн євро та кількістю працівників до 250 осіб)

Дана угода реалізовується в рамках двох програм:

1. "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування" від ЄБРР, що передбачає:

участь ЄБРР у розподілі ризику - до 70%,

термін дії гарантійного покриття ЄБРР - 5 років,

можливість кредитування без додаткового забезпечення майном.

2. Програма підтримки конкурентоспроможності та інклюзії МСП у країнах Східного партнерства Європейського Союзу в рамках Структури фінансових посередників, що передбачає можливість для клієнтів Кредобанку отримання грантової підтримки на реалізацію інвестиційних проєктів, що відповідають вимогам ЄБРР, в розмірі до 30%.

Особливістю нової угоди є новий механізм підтримки українського бізнесу — Enterprise Security Enhancement (ESE), що дозволить Банку частково списувати кредити компаніям, чиї активи були пошкоджені внаслідок війни.

40 млн євро залучених гарантій буде спрямовано для великих клієнтів без обмежень за доходом та кількістю працівників.

Дана угода реалізується через програму "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування" від ЄБРР.

Основні параметри угоди:

участь ЄБРР у розподілі ризику - до 80%,

термін дії гарантійного покриття ЄБРР – 5 років,

максимальна сума кредиту під покриття – еквівалент 4 млн євро

Також передбачено можливість надання кредитів без додаткового забезпечення майном.

Укладання нових угод із ЄБРР посилює можливості Кредобанку у фінансуванні українського бізнесу, забезпечуючи доступ до кредитних ресурсів на більш сприятливих умовах як для великих компаній, так і для сектору МСБ. А додаткова грантова підтримка допоможе реалізовувати важливі проєкти навіть у складних умовах.